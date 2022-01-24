EastMed rafa kalktı Türkiye formülü masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog
'un Türkiye'ye gelebileceğini açıklaması iki ülke ilişkilerinde yumuşama sinyalleri olarak yorumlandı. ABD
'nin EastMed
projesinden desteğini çekmesinin ardından bölgedeki doğal kaynakların Türkiye üzerinden taşınmasına yönelik projeler görüşülmeye başlarken İsrail ile de bu konuda işbirliği yapılabileceği kaydediliyor. Yürütülen trafikte Gazze-Doğu Kudüs
, Doğu Akdeniz
'de enerji kaynaklarının adil paylaşımı, gazın Türkiye üzerinden uluslararası pazara çıkarılması ve Hamas'ın İsrail karşıtı yayınlarının denetim altına alınması gibi başlıklar müzakere ediliyor. Uzmanlar, Türkiye İsrail ilişkilerinde iyileşmenin Doğu Akdeniz'de yeni bir sürecin başlangıcı olabileceğini dile getiriyor.