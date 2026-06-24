Ebola Fransa’ya sıçradı: İlk vaka bir doktorda görüldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden dönen bir doktorda Ebola virüsünün tespit edilmesiyle Fransa’da bu dönemin ilk vakası kayıtlara geçti. Tedavisi ve onaylanmış aşısı bulunmayan Bundibugyo varyantı nedeniyle sağlık makamları gelişmeleri yakından izliyor.

Ebola Fransa’ya sıçradı: İlk vaka bir doktorda görüldü
AA

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) dönen bir doktorda Ebola virüsü tespit edildiği belirtildi.

Fransız topraklarında bu dönemde ilk kez Ebola virüsü görüldüğü kaydedilen açıklamada, Başbakan Sebastien Lecornu'nun durumu yakından takip ettiği aktarıldı.

Ebola Fransa’ya sıçradı: İlk vaka bir doktorda görüldü

EBOLA SALGINI

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

DSÖ, 17 Mayıs'ta, yeniden ortaya çıkan Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

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