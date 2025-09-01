Ebu Ubeyde şehit mi oldu? İşte dakika dakika yaşananlar

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'de düzenledikleri saldırıda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi öldürdüklerini iddia etti. Hamas'tan konuyla ilgili halen bir açıklama yapılmadı.

SUİKAST NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Medyada yer alan bilgilere göre bombalanan ev, Ebu Ubeyde ve ailesi tarafından Gazze kentinde yakın bir zamanda kiralandı. Saldırıda Ebu Ubeyde'nin eşi ve çocuklarıyla birlikte 10'dan fazla kişinin şehit olduğu belirtildi. Paylaşılan görüntülerde, 7 katlı binaya yapılan hava saldırısının özellikle 2 ve 3. katları hedef aldığı görülüyor. Bu da terör devleti İsrail'in, kitlesel bir katliamdan ziyade aldığı istihbarat doğrultusunda doğrudan Ebu Ubeyde'nin yaşadığı daireyi hedef aldığını gösteriyor.

İSRAİL EBU UBEYDE'NİN KONUMUNU ÖĞRENDİ

İsrail medyasında, saldırıdan önceki gün ve saldırı günü (30 Ağustos Cumartesi) saldırı saatinden (19.30 suları) yaklaşık 2 saat önce, 17.30'da Ebu Ubeyde'nin orada bulunduğuna dair istihbarat alındığı ifade ediliyor. Bombardımanın, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin Bet ve Askeri İstihbarat AMAN'a gelen raporlar doğrultusunda yapıldığı da belirtiliyor.

GERÇEK İSMİ HUZEYFE KAHLOUT

Ebu Ubeyde'nin kimliği, geçtiğimiz aylarda terör devleti İsrail tarafından tespit edilmiş ve sosyal medyada paylaşılmıştı. İsrail, Ebu Ubeyde'nin gerçek kimliğinin "Huzeyfe El-Kahlout" olduğunu iddia etmişti. Saldırı sonrası Huzeyfe El-Kahlout'un sosyal medya hesapları da ortaya çıktı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEK PAYLAŞIMLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır'daki olaylar sonrası sembolü haline gelen "Rabia" işaretini paylaşan Ebu Ubeyde'nin, Başkan Erdoğan'a yönelik destek paylaşımları yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca Ebu Ubeyde'nin eşinin, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece yaptığı paylaşım da gün yüzüne çıktı. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "Allah'ım… Bizim ve Suriyeli mazlum mültecilerin yanında duran ülkeyi ve hükümeti koru."

TERÖR DEVLETİNDEN YENİ TEHDİT

Ebu Ubeyde'nin şehadeti gündemde yerini korurken, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir yeni bir açıklama yaptı. Zamir'in, "Yurt dışındaki üst düzey Hamas yetkililerine de ulaşacağız." ifadelerini kullandığı açıklama büyük tepki çekti. İsrail'in üst perdeden yaptığı açıklama, Katar ve Türkiye'ye karşı üstü kapalı bir tehdit olarak değerlendirildi.