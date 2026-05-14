Ecdat mirasına Türkiye dokunuşu

Balkanlar'da bulunan birçok Osmanlı eseri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce restore ediliyor ya da yeniden yapım sürecine alınıyor. Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Balkanlar'daki Osmanlı kültür varlıklarını takip ettiklerini belirterek, "Devletimiz yetişebildiği kadarıyla Balkan coğrafyasında bütün izleri takip ediyor ve bunlarla ilgili de çok yoğun bir çalışma içerisinde. Bunları hızlı bir şekilde ayağa kaldırıp yine Osmanlı'nın buradaki kültür varlıklarını yaşatmaya devam edeceğiz" dedi. Bosna Hersek'te de 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta Sırplar tarafından yıkılan birçok Osmanlı eseri, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ayağa kaldırıldı ve hizmete açıldı.



488 YILDIR EĞİTİM VERİYOR

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Hacı Balaban Camii ile Kalkandelen şehrindeki Alaca Camii'nin restorasyonunu gerçekleştiriyor. Öte yandan Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Osmanlı Padişahı II. Bayezid'in torunu Gazi Hüsrev Bey tarafından 8 Ocak 1537'de kurulan, dünyadaki en eski eğitim kurumlarından ve ülkenin en gözde liselerinden olan tarihi Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nde, 488 yıldır kesintisiz eğitim veriliyor.