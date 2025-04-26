Economist: Avrupa, Türkiye’ye muhtaç

Economist dergisinde bir kez daha Türkiye analizine yer verildi. Yazıda "Amerika çekiliyor. Rusya'dan gelen tehdit artıyor. Ukrayna savunmada. Yeni harcama vaatlerine rağmen, silah üretimi rahatlık için çok düşük kalmaya devam ediyor. Korkmayın Avrupalılar. Recep Tayyip Erdoğan sizin arkanızda. Türkiye'nin cumhurbaşkanı ve Avrupa'nın muhtemel kurtarıcısı 11 Nisan'da, 'Avrupa güvenliği Türkiye olmadan düşünülemez' dedi" ifadelerine yer verildi. Yazıda Avrupa'nın her zamankinden daha çok Türkiye'ye muhtaç olduğu da belirtildi.

ATİNA'DA F-35 PANİĞİ

Öte yandan Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, Pentagon'un Türkiye'nin F-35 programına katılımının Ege Denizi'ndeki dengeleri bozmayacağı görüşünde olduğunu ileri sürdü. Kathimerini gazetesinin isimsiz kaynaklara dayandırdığı habere göre ABD, yakın zamana kadar Ege'de Ankara'nın sahip olduğu niceliksel üstünlüğü dengelemek için Yunanistan'ın teknolojik açıdan bir adım öne geçmesini merkeze alan formülü seçti ancak son dönemde Washington, Türkiye ve Yunanistan'a karşı "eşitlik" anlayışını gündeme getirdi.