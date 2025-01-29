ECOWAS’ta kriz: Üç Batı Afrika ülkesi bölgesel bloktan ayrıldı

Nijer, Mali ve Burkina Faso'dan oluşan üç Batı Afrika ülkesi, ECOWAS olarak bilinen bölgesel bloktan resmen çekildi.
ECOWAS bir bildiride, üç Batı Afrika ülkesinin ilk olarak bir yıl önce duyurulan çekilmelerinin "bugün resmen yürürlüğe girdiğini" aktardı.
Ancak blok, "ECOWAS'ın kapıları açık tutmaya" karar verdiğini belirterek üye ülkelerden, ECOWAS pasaportuyla bölge içinde serbest dolaşım dahil olmak üzere üç ülkeye yönelik üyelik ayrıcalıklarının tanınmasının devam etmesini istedi.
ECOWAS NEDİR?
15 ülkeden oluşan bölgesel blok Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), 1975 yılında tek bir amaçla kuruldu: "Halkların yaşam standartlarını yükseltmek, ekonomik istikrarı korumak ve geliştirmek için iş birliğini ve entegrasyonu teşvik etmek."
O zamandan bu yana bölgenin en önemli siyasi organizasyonu haline geldi ve siyasetten ekonomiye kadar çeşitli alanlarda iç sorunları çözmek için iş birliği yaptı.
Nijer, Mali ve Burkina Faso'daki hükümetler geçen yıl ECOWAS'tan ayrılacaklarını duyurarak, eylül ayında Sahel Devletleri İttifakı adlı kendi güvenlik ortaklıklarını kurdu.