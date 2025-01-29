ECOWAS’ta kriz: Üç Batı Afrika ülkesi bölgesel bloktan ayrıldı

Nijer, Mali ve Burkina Faso'dan oluşan üç Batı Afrika ülkesi, ECOWAS olarak bilinen bölgesel bloktan resmen çekildi.

ECOWAS bir bildiride, üç Batı Afrika ülkesinin ilk olarak bir yıl önce duyurulan çekilmelerinin "bugün resmen yürürlüğe girdiğini" aktardı.

Ancak blok, "ECOWAS'ın kapıları açık tutmaya" karar verdiğini belirterek üye ülkelerden, ECOWAS pasaportuyla bölge içinde serbest dolaşım dahil olmak üzere üç ülkeye yönelik üyelik ayrıcalıklarının tanınmasının devam etmesini istedi.