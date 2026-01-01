Edirne’de CHP’li belediyeye susuzluk tepkisi

Edirne'de yaklaşık 10 gündür süren su kesintileri vatandaşları perişan etti. Yeniimaret, Yıldırım, Yıldırım Beyazıt, Hacı Sarraf ve Kaleiçi Dilaverbey Mahallesi'nde yaklaşık 10 gündür musluklardan su akmıyor. Temel yaşam hakkı olan suya erişemeyen vatandaşlar, ellerinde bidonlarla çeşme kuyruklarına girerken ortaya 90'lı yılları aratmayan görüntüler çıktı. CHP'li Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı protesto eden mahalleli temizlik, yemek ve kişisel bakım gibi en temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını belirterek "Hangi çağda yaşıyoruz" dediler. AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yaşananlara sert tepki gösterdi. İba "Bu yaşananlar, belediyenin ihmali ve beceriksizliğinin belgesel niteliğindeki kanıtıdır. Bu ayıp size bir ömür yeter" dedi.