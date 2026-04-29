Edirne’de Hıdırellez coşkusu
Edirne'de, 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanacak UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri öncesi otellerin rezervasyon doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, "Konaklama sektörü olarak bütün otellerimiz doldu. Doluluk yüzde 100'lere yaklaştı. Edirne'de konaklama kapasitemizi aşmış durumdayız. Yoğun bir 2 gün geçireceğimizi tahmin ediyoruz" dedi. Organizasyon kapsamında Edirne sokaklarında vatandaşlar geleneksel kıyafet giyip davul zurna eşliğinde halkı şenliğe davet etmeye başladı. Kentteki tesislerde, oda fiyatlarının da yüksek olmadığının altını çizen Balta, "2 bin lira ile 6 bin lira arasında değişen fiyatlarda odalar var ama şu an itibarıyla satışlar bitti" diye konuştu. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak da "Edirne'nin düğünü bayramı, artık başlıyor" dedi. DHA