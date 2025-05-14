Efsane lider Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti
Eski Uruguay Devlet Başkanı José Mujica, 89 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun süredir yemek borusu kanseriyle mücadele eden Mujica, hastalığının ilerlemesinin ardından tedaviyi reddetmiş ve son günlerini eşiyle birlikte doğayla iç içe geçirmeyi tercih etmişti. Mütevazı yaşam tarzıyla tanınan Mujica, "dünyanın en yoksul devlet başkanı" olarak adlandırılıyordu
Eski Uruguay Devlet Başkanı José Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti. 2010-2015 yılları arasında Uruguay Devlet Başkanı olarak görev yapan ve mütevazı yaşam tarzı ile efsane haline gelen lider, uzun süredir mücadele ettiği yemek borusu kanserine yenik düştü.
Hastalığın karaciğerine yayılmasının ardından tedaviyi reddederek son günlerini eşi Luca Topolansky ile birlikte doğayla iç içe geçirmeyi tercih eden Mujica'nın, Montevideo'daki çiftlik evinde öldüğü bildirildi.
Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi "Pepe" lakabıyla anılan eski liderin ölüm haberini doğrulayarak, "Eski Devlet Başkanımız Pepe Mujica'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Devlet başkanı, aktivist, lider ve önder. Seni çok özleyeceğiz sevgili ihtiyar. Bize verdiğin her şey ve halkınıza olan derin sevgin için teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.