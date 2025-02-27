Efsanevi oyuncu ve eşi ölü bulundu

Oscar ödüllü ABD'li aktör Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa, ABD'nin New Mexico eyaletinde Santa Fe kentindeki evlerinde ölü bulundu. Yaklaşık 60 yıllık kariyerinde Hackman, iki Akademi Ödülü, iki Bafta, dört Altın Küre ve bir Screen Actors Guild (Oyuncular Birliği) Ödülü kazandı. Bölge yetkilileri olaya dair soruşturmanın sürdüğünü ve ilk belirlemelere göre şu an için şüpheli bir durum olmadığını belirtti. Ancak ölüm nedenine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi ve çiftin ne zaman ölmüş olabileceğine dair açıklama yapılmadı. Hackman 95, eşi ise 63 yaşındaydı.