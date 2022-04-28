Ege’de AB eliyle göçmen zulmü

AVRUPA Birliği (AB) Sınır Güvenliği Ajansı Frontex, Yunanistan'a sığınmacıları yasa dışı olarak geri göndermesinde suç ortaklığı yapmakla suçlandı. Alman Der Spiegel dergisinde, AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF), birliğin Frontex hakkında yürüttüğü soruşturmanın sonuç raporundan bulgulara yer verdi. Raporda, Frontex Başkanı Fabrice Leggeri ve diğer üst düzey yetkililerin, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki geri itmelerini yalnızca bildikleri değil, aynı zamanda örtbas ettikleri iddia edildi. Haberde, müfettişlerin, üç Frontex yöneticisini AB düzenlemelerini ihlal etmekle suçladığı ve disiplin cezası verilmesini tavsiye ettiği belirtildi.