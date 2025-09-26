Ege’de insanlık dramı: Yunanistan göçmenleri ölüme itiyor
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan 3’ü çocuk 23 kaçak göçmen, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edildi. Göçmenler Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden can salıyla denize açılan göçmenler, Midilli Adası'na yaklaşınca Yunan Sahil Güvenliği tarafından durduruldu. Göçmenler Yunan Sahil Güvenliğinin müdahalesiyle Türk karasularına itildi.
23 GÖÇMENİ TÜRK SAHİL GÜVENLİĞİ KURTARDI
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine harekete geçti. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen 3'ü çocuk 23 kaçak göçmen bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-84) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-103) tarafından kurtarıldı.
YABANCILAR GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE TESLİM EDİLDİLER
Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.