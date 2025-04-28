Eğlence yerini korkuya bıraktı: ABD'de festivalde silahlı saldırı

ABD'deki Elizabeth City State Üniversitesi'nde düzenlenen bir eğlence etkinliğinde silahlı saldırı gerçekleşti. Olay sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

Eğlence yerini korkuya bıraktı: ABD’de festivalde silahlı saldırı
AA

ABD'de Kuzey Carolina eyaletinin doğusundaki Elizabeth City State Üniversitesi'nde Viking Festivali'nin son gününde silahlı saldırı düzenlendi. Festivalin kapanışı öncesi düzenlenen "Yard Fest" etkinliği sırasındaki saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Ölen kişinin öğrenci olmadığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Eğlence yerini korkuya bıraktı: ABD’de festivalde silahlı saldırı

Kolluk kuvvetlerine yapılan ihbar sonrası kampüs geçici olarak kapatıldı. Olaya yönelik soruşturma başlatıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Üniversite bu anlamsız eylemden dolayı derin bir üzüntü duymakta" denildi.