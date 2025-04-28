Eğlence yerini korkuya bıraktı: ABD'de festivalde silahlı saldırı
ABD'deki Elizabeth City State Üniversitesi'nde düzenlenen bir eğlence etkinliğinde silahlı saldırı gerçekleşti. Olay sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.
ABD'de Kuzey Carolina eyaletinin doğusundaki Elizabeth City State Üniversitesi'nde Viking Festivali'nin son gününde silahlı saldırı düzenlendi. Festivalin kapanışı öncesi düzenlenen "Yard Fest" etkinliği sırasındaki saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Ölen kişinin öğrenci olmadığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
Kolluk kuvvetlerine yapılan ihbar sonrası kampüs geçici olarak kapatıldı. Olaya yönelik soruşturma başlatıldı.
Üniversiteden yapılan açıklamada, "Üniversite bu anlamsız eylemden dolayı derin bir üzüntü duymakta" denildi.