"Ekmekle oynayan şerefsizdir, namussuzdur" demişti! 23 yıllık işçiyi işten çıkardı

Siyasi görüşünden dolayı 23 yıldır çalıştığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden atılan Halk Ekmek çalışanı Murat Yaman Mansur Yavaş'a karşı açtığı davayı kazandı.



MURAT YAMAN "1997 yılında Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışmaya başladım. Mansur Yavaş göreve geldikten sonra bir anda eski dönemlerde işe girenler ön plana çıktı. Bizim isimlerimiz fişlendi adımıza 'işten çıkarılacaklar' listesi oluşturuldu. Bunun dışında sosyal medyada, basında isimlerimiz geçirildi. Mansur Yavaş direk Genel Müdüre bizim isimlerimizin olduğu bir mail bile attı. Attığı mailde 'isimi geçen şahıslar çok tehlikeli, dikkat ediniz' gibi ifadeler yer alıyordu. Sonra bilindiği gibi Genel Müdür değişimi oldu. pandemi döneminde bizi ücretsiz izine çıkardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konuyla alakalı tutanakları da mevcut. Tabi biz ücretsiz izindeyken Halk Ekmek Fabrikası'na bir de eleman alımı yaptılar. Daha sonra görev değişikliği yapmaya başladılar. Ama hiçbir şekilde izinde olan personele ben de dâhil tebligat vs. gönderilmedi. Ayrıca ücretsiz izin döneminde birim müdürüm arayarak fabrikaya çağırdı. Benden avukatı beklememi savunmamı alacaklarını söyledi. Konuyu sorduğumda eşimin Beyaz TV de çalıştığı için dışarıya bilgi sızdırdığımızı söylediler. İlginç olan benim eşim hayatı boyunca hiç sigortalı bir işe girip çalışmadı. Benim eşim ev hanımıydı." şeklinde konuştu.





Göreve gelmeden önce "Ekmekle oynayan şerefsizdir namussuzdur" diyen Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, mazbatasını alır almaz binlerce personeli haksız tutanaklar, baskı ve mobbing ile işinden etti. Yavaş'ın işten attığı Halk Ekmek Personeli Murat Yaman uğradığı haksızlık karşısında dava açtı. Davayı kazanan Yaman diğer işten atılanlara da umut oldu.



"PANDEMİ DÖNEMİNDE ÇALIŞANLARI ÜCRETSİZ İZİNE GÖNDERDİLER YENİ İŞÇİ ALDILAR"



"1997 yılında Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışmaya başladım" diyen Murat Yaman, "En son idari amir olarak görev yapıyordum. Mansur Yavaş göreve geldikten sonra bir anda eski dönemlerde işe girenler ön plana çıktı. Bizim isimlerimiz fişlendi adımıza 'işten çıkarılacaklar' listesi oluşturuldu. Bunun dışında sosyal medyada, basında isimlerimiz geçirildi. Mansur Yavaş direk Genel Müdüre bizim isimlerimizin olduğu bir mail bile attı. Attığı mailde 'isimi geçen şahıslar çok tehlikeli, dikkat ediniz' gibi ifadeler yer alıyordu. Sonra bilindiği gibi Genel Müdür değişimi oldu. 3'üncü Genel Müdür pandemi döneminde bizi ücretsiz izine çıkardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konuyla alakalı tutanakları da mevcut. Tabi biz ücretsiz izindeyken Halk Ekmek Fabrikası'na bir de eleman alımı yaptılar. Daha sonra görev değişikliği yapmaya başladılar. Ama hiçbir şekilde izinde olan personele ben de dahil tebligat vs. gönderilmedi. Benim de kuruma ait olan telefonum resmi yazıyla istendi. Yani ben izinliyken bile bana mobing uygulamaya devam ettiler. Ayrıca ücretsiz izin döneminde birim müdürüm arayarak fabrikaya çağırdı. Benden avukatı beklememi savunmamı alacaklarını söyledi. Konuyu sorduğumda eşimin Beyaz TV de çalıştığı için dışarıya bilgi sızdırdığımızı söylediler. İlginç olan benim eşim hayatı boyunca hiç sigortalı bir işe girip çalışmadı. Benim eşim ev hanımıydı. Ben bunların hepsine göğüs gerdim ancak pandemi bittikten sonra beni görev değişikliği ile başka bir yere verdiler." dedi.



"GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MURAT DEVRİM LEHİME ŞAİTLİK YAPTI"



Yaman şöyle devam etti; "1 yıla yakın süre maddi manevi büyük sıkıntılar yaşadık. Daha sonra da yaptıkları görev değişikliğini kabul etmediğim için işten ayrıldım. Siyasi görüşümüzden dolayı bize yapmadıkları kalmadı. Sonra da yaşadığımız mobbing ve baskı yüzünden mahkemeye başvuru yaptım. Allah'a çok şükür davayı da kazandım. Ben oraya 23 yılımı verdim. Bu zamana kadar kimsenin etlisine, sütlüsüne karışmadım. Siyasi görüşümden dolayı yargılanmadım, ayrımcılık görmedim. Ama ne zaman ki Yavaş göreve geldi ilk önce bizi fişlediler. Bizim gibi birçok insan sırf kendi döneminden önce işe girdi diye ekmeğinden edildi. Açtığım davada Yavaş'ın gönderdiği Genel Müdür Yardımcısı Murat Devrim Ekinci benim lehime şahitlik yaptı. Talimatın yukarıdan geldiğini açık bir şekilde belirtti. Biz sırf işimiz olmamasına rağmen sırf ekmeğimize sahip çıkmak için Halk Ekmek Fabrikası'nın altına döşenecek olan drenajı bile biz yaptık. Bizim Yavaş döneminde bile fabrikaya çok şey kattık. Hepsini de isteyerek yaptık. Halk Ekmek Fabrikası'nı bitirdiler. Fabrika'da çalışan işçilerin huzuru kalmadı."