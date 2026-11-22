İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin ekonomik cephede "sessiz bir savaş" verdiğini ve bunun "füze atılıp yıkıma yol açan bir savaştan çok daha zor" olduğunu belirterek, üretim ve yatırımların sürdürülmesi için ortak çaba çağrısında bulundu. Pezeşkiyan, yıllık sermaye piyasası konferansında yaptığı konuşmada "Eşit olmayan, adaletsiz bir savaşın içindeyiz ve bir grup zorba, zalim ve baskıcı ülkemizi devirmeyi amaçlıyor, ancak halk buna izin vermedi" dedi. Kış aylarında enerji arzının yönetilmesinin öncelikleri arasında olduğunu belirten Pezeşkiyan, olası elektrik kesintilerinde sanayinin en son sırada tutulması gerektiğini vurgulayarak, "Üretim elektriği kesintiye uğratılacak ilk değil, son yer olmalı" ifadelerini kullandı.

'BİRBİRİMİZE GÜVENMELİYİZ'

Ülkedeki kaynak dağılımında adaletin sağlanması gerektiğine de dikkati çeken Pezeşkiyan "Öncelikle bir sorunumuz olduğunu kabul etmeli, ardından onu çözmek için harekete geçmeliyiz. İlk adım ulusal birlik, beraberlik ve birbirimize olan güvendir" değerlendirmesinde bulundu.