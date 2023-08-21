Ekvador’da başkanlık seçimleri ikinci tura kaldı

Ekvador'da halk, ülkede son yıllarda yaşanan güvenlik sorunlarının gölgesinde devlet başkanı, başkan yardımcısı ve 137 sandalyeli Ulusal Meclis'te görev yapacak olan milletvekillerinin belirleneceği genel seçimlerde oy kullanmak için sandık başına gitti. Oyların büyük çoğunluğunun sayılmasıyla başkanlık seçiminin ikinci tura kalması kesinleşti.

Ekvador Ulusal Seçim Konseyi'nden (CNE) yapılan açıklamaya göre seçime katılım oranı yüzde 82,26 oldu. Oyların yüzde 85,54'ünün sayılmasının ardından ise başkan adayları arasında ilk sırayı yüzde 33,13 oy oranıyla Yurttaş Devrim Hareketi'nin (RC) adayı Luisa Gonzales aldı. Oyların yüzde 23,94'ünü kazanan merkez sol eğilimli Yeşil Etik Devrimci ve Demokratik Hareket'in (MOVER) adayı Daniel Noboa ise ikinci oldu. Diğer adaylardan Christian Zurita yüzde 16,47, Jan Topic 14,63, Otto Sonnenholsner 7,12 ve Yaku Perez ise 3,87 oy oranı elde etti.

SEÇİMLERDE OLAY YAŞANMADI

Ulusal Seçim Konseyi yetkililerinin bildirdiğine göre seçim sırasında güvenliği sağlamak için yaklaşık 90 bin asker ve polis görev yaparken demokrasiyi etkileyebilecek herhangi bir olay yaşanmadı. Ayrıca seçim sürecinde gerçekleştirilen güvenlik operasyonlarında ülke çapında toplam 945 kişi gözaltına alındı.

ELEKTRONİK SEÇİM SİSTEMİNE SİBER SALDIRI

Öte yandan yetkililer elektronik oy verme sistemine dünyanın farklı noktalarından saldırıların gerçekleştirildiğini ifade etti. Hindistan, Bangladeş, Pakistan, Rusya, Ukrayna, Endonezya ve Çin'den yapıldığı tespit edilen saldırıların yurt dışında bulunan bazı vatandaşların oy verme işlemlerinde aksaklıklara neden olduğu, ancak bu durumun kullanılan oyların geçerliliğini etkilemediği bildirildi.

Bu seçimde elde edilen sonuçlara göre adaylar arasında yüzde 40 oy alan çıkmadığı ya da ilk sıradaki adayın en yakın rakibiyle arasında yüzde 10 fark oluşmadığı için başkanlık seçiminin ikinci tura kalması kesinleşti. Bu nedenle seçimde ilk iki sırada yer alan adaylar olan Luisa Gonzales ile Daniel Noboa, 15 Ekim 2023 Pazar günü yapılacak ikinci tur başkanlık seçimlerinde yarışacak.

Ekvador Ulusal Meclisi'nin geçtiğimiz Mayıs ayında Devlet Başkanı Guillermo Lasso hakkında başlattığı görevden alma davası sonrası Başkan Lasso 17 Mayıs günü meclisi feshetmişti. Ülke kanunlarında "Karşılıklı ölüm" olarak geçen bu uygulamayla Başkan Lasso kendi görevine de son vererek erken seçime gidilmesine neden olmuştu. Bu nedenle seçimi kazanacak olan başkan adayı Kasım 2023 ile 24 Mayıs 2025 tarihleri arasında devlet başkanlığı yaparak Guillermo Lasso'nun kalan görev süresini tamamlamış olacak.