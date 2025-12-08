Ekvador’da cezaevinde çatışma: 9 ölü

Özgürlüğünden Yoksun Yetişkinler ve Ergen Suçlular için Kapsamlı Bakım Ulusal Servisi (SNAI), olayın soruşturulduğunu duyurdu.

Olayda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü.

Ekvador basınına göre, El Oro eyaletine bağlı Machala kentindeki bir cezaevinde mahkumlar arasında çatışma çıktı.

EKVADOR HAPİSHANELERİNDE SIKLIKLA ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Aynı cezaevinde 10 Kasım'da mahkumlar arasında çatışma çıkmış ve 31 kişi yaşamını yitirmişti.

Cezaevlerinde sık sık yaşanan çete çatışmaları ve mahkumlar arası şiddet olayları nedeniyle, bu ölümlerin bir hesaplaşmanın sonucu olabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.