Ekvador’da cezaevinde çeteler savaşı

Ekvador'da cezaevinde çete üyeleri arasında çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Ekvador basınında çıkan haberlere göre, Guayaquil kentindeki Penitenciaria del Litoral Hapishanesi'nde, iki çete arasında kavga çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre 15 mahkûm öldü, bazılarının durumu ağır 14 mahkûm yaralandı. Cezaevlerinden sorumlu devlet dairesi SNAI'dan yapılan açıklamada, polis ve askerlerin cezaevindeki olayları kontrol altına almak için geniş çaplı operasyon başlattığı belirtildi. Ülkenin en büyük hapishanesi olarak bilinen ve yaklaşık 12 bin mahkûmun bulunduğu Penitenciaria del Litoral, Ekvador'daki çete çatışmalarının merkezlerinden biri olarak biliniyor. Bu yılın başında Devlet Başkanı Daniel Noboa, çetelerin yol açtığı şiddet olayları nedeniyle hapishanelerde güvenliğin askerler tarafından sağlanması talimatını vermişti.