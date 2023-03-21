Ekvador’da deprem nedeniyle OHAL ilan edildi

Öte yandan yetkililer, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini, yaralı sayısının ise 450'yi geçtiğini bildirdi.

Ekvador'un Balao şehrinin 6 kilometre kuzeydoğusunda 18 Mart'ta kaydedilen deprem, 65,7 kilometre derinlikte meydana gelmişti.

BNO News'e göre, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, deprem sonrası tsunami tehdidinin olmadığı kaydedilmişti.

Deprem komşu ülke Peru'da da hissedilmiş, Tumbes kentinde de 4 yaşındaki bir kız çocuğu yaşamını yitirmiş, 73 kişi de yaralanmıştı.