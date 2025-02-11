Ekvador’da devlet başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

"BİRLİKTE HER ZAMANKİNDEN DAHA GÜÇLÜYÜZ"

Noboa, X hesabından yaptığı paylaşımda, seçimin ilk turunun galibi olduklarını belirtti. "Ekvador'daki tüm partilere karşı ilk turu kazandık" diyen Noboa, "Birlikte her zamankinden daha güçlüyüz." ifadelerini kullandı.