Ekvador’da hapishane isyanı: 18 ölü

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un Guayaquil şehrinde yer alan ve ülkenin en büyük hapishanesi olan Litoral Hapishanesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü mahkumlar arasında yaşanan kavga ile başlayan olaylar kontrolden çıkarak isyana dönüştü. Olaylarda 18 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. İsyanın ülkedeki diğer hapishanelere sıçraması sonucu en az 96 gardiyan mahkumlar tarafından esir alınırken, çok sayıda mahkum ise açlık grevine başladı.



HAPİSHANELERDE OHAL İLAN EDİLDİ

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso olayların ardından bu sabah bir kararname imzalayarak ciddi iç kargaşa sebebiyle ülkedeki tüm hapishanelerde 60 gün süresince OHAL ilan etti.