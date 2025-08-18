Ekvador’da kanlı baskın: 7 ölü
Ekvador’da bir bilardo salonunda korkunç anlar yaşandı. Uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda 7 kişi can verdi.
Ekvador'un Santo Domingo de los Tsachilas şehrinde bir bilardo salonuna kar maskeli saldırganlar tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda, olay yerinde 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatırken, ilk incelemelere göre saldırının bölgedeki organize suçlarla bağlantılı olabileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.