Ekvador’da ölümcül sel: 2 ölü

Ekvador'un El Oro eyaletine bağlı Pinas kasabasında etkili olan şiddetli yağışların, can kaybına ve hasara neden olduğu belirtildi.

Yetkililer, selde 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 81 kişinin yaralandığını açıkladı.

San Roque Nehri'nin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerinin sular altında kaldığını kaydeden yetkililer, sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.