Ekvador’da sel: 2 ölü, 81 yaralı

Ekvador'un güneyinde meydana gelen selde 2 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Ekvador'un El Oro eyaletine bağlı Pinas kasabasında etkili olan şiddetli yağışların, can kaybına ve hasara neden olduğu belirtildi. Yetkililer, selde 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 81 kişinin yaralandığını açıkladı. San Roque Nehri'nin taşması sonucu çok sayıda ev ve işyerinin sular altında kaldığını kaydeden yetkililer, sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Öte yandan Endonezya'nın başkenti Jakarta'da da etkili olan yağışlar, sel felaketine yol açtı. Şiddetli yağışlar nedeniyle Ciliwung Nehri'nin taşması sonucu başkentin doğu, batı ve güneyindeki 3 ilçe sular altında kaldı. Bazı bölgelerde sel sularının 5 metreye kadar yükseldiği kentte, selden etkilenen 1200 kişinin 4 ilçede oluşturulan 11 tahliye merkezine yerleştirildiği belirtildi.