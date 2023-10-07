Ekvador’da suikast davasında şoke eden olay! Hepsi ölü bulundu…

Gardiyanların raporuna göre, ölü bulunan kişilerde boğuşma kaynaklı herhangi bir işkence ya da yara izine rastlanılmadı. Olayı öğrenen Devlet Başkanı Guillermo Lasso'nun güvenlik kabinesini toplayacağı ve konuya ilişkin ayrıntılı bilgi isteyeceği kaydedildi.

BAŞKAN ADAYI ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

"Yolsuzluğa karşı duruşuyla" tanınan devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio, 9 Ağustos'ta başkent Kito'da aracına bindiği sırada bir saldırgan tarafından başına 3 el ateş edilerek öldürülmüştü. Ekvador Başsavcısı, saldırıyı düzenleyen şüphelinin güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada vurularak öldürüldüğünü bildirmişti.