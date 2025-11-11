Ekvador’da tüyler ürperten olay: 27 mahkum cezaevinde ölü bulundu

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un El Oro eyaletindeki bir cezaevinde 27 mahkumun cansız bedeni bulundu.

Ekvador basınında yer alan habere göre, Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler ve Suç İşlemiş Gençlere Yönelik Ulusal Bakım Hizmeti Kurumu (SNAI), 27 mahkumun öldüğünü doğruladı ve olayın eyaletin Machala kentindeki bir cezaevinde meydana geldiğini bildirdi.

SNAI, mahkumların ölümüne yol açan nedenin kapsamlı biçimde araştırılması için savcılığın soruşturma başlattığını açıkladı.