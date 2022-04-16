Ekvator’a yakın kuşlar daha renkli

Ekvator yakınlarındaki kuşların daha renkli olduğu yapılan bir araştırmayla kanıtladı. Avrupalı doğa bilimciler, 1800'lerde Ekvator'a yakın bölgelerde yaşayan kuşların daha renkli olduğunu ileri sürdü. Bu teoriyi kanıtlamak için Sheffield Üniversitesi'nden biyologlar, dünya çapında 4 bin 500'den fazla ötücü kuş türünü inceledi. Çalışmada, İngiltere'deki Doğa Tarihi Müzesi koleksiyonundaki kuşların tüylerinin fotoğrafları çekildi. Yapay zekâ kullanılarak kuşların tüylerindeki renkler belirlendi. Daha sonra kuşlar, renkliliğine göre sıralandı ve geldikleri yerle karşılaştırıldı. Nature Ecology and Evolution dergisinde yayımlanan sonuçlar, kuşların Ekvator'a yakınlaştıkça daha parlak, uzaklaştıkça daha renksizleştiklerini ortaya koydu. Bunun nedeninin ise kuşların tropikal bölgelerdeki renkli bitki örtüsünde kamufle olması ve yedikleri birbirinden renkli meyveler olduğu belirtildi.