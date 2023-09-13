El Chapo’nun eşi Emma Coronel tahliye edildi





AÇIK CEZAEVİNE NAKLEDİLMİŞTİ

Aispuro, Guzman'ın işlerine dahil olduğunun tespit edilmesi sonrası ABD'deki Washington Dulles Uluslararası Havaalanı'nda 22 Şubat 2021 tarihinde tutuklanmış ve 3 yıl cezaevinde kalmıştı. Aispuro, geçtiğimiz haziran ayında ise ABD'nin Texas eyaletinde tutuklu bulunduğu cezaevinden açık ceza evine nakledilmişti.



SUÇLAMALARI KABUL ETMİŞTİ

Yakalandıktan sonra ABD'deki federal mahkemede yargılanan Aispuro, 30 Kasım 2021 tarihindeki duruşmada Guzman'ın uyuşturucu kaçakçılığı işlerine yardım ettiği ve kocası hapisteyken kartelin diğer ortakları ile kocası arasında aracılık yaptığı suçlamalarını kabul etmesi üzerine 3 yıl hapis ve 4 yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılmıştı.

Öte yandan Sinaloa Karteli'nin eski lideri Guzman ise müebbet hapis cezasını çekmek üzere ABD'nin Colorado eyaletindeki Supermax Hapishanesi'nde tutuluyor.