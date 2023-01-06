El Chapo’nun oğlu yakalandı, Meksika karıştı! Çete üyeleri terör estiriyor

Meksika basınında çıkan habere göre, Guzman'ın dün Culiacan kentinde federal polisin operasyonuyla gözaltına alınmasının üzerine, çete üyeleri polisle çatıştı.

Ana yolları barikatlarla kapatan ve araçları ateşe veren Sinaloa çetesi mensupları, okulların tatil olmasına yol açtı.

Sinaloa Kamu Güvenliği Bakanı Cristobal Castaneda Camarillo, kentsel ve kırsal alanlarda sivillerinin evlerinin ateşe verildiğini belirterek "Şehrin farklı yerlerinde araç enkazı ve ablukalar var, halktan evlerinden ayrılmamalarını istiyoruz, buna hareket ediyoruz ve elimizden geldiğinde bilgilendireceğiz." ifadesini kullandı.