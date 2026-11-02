El Halil’e soykırım ablukası

Gazze, Batı Şeria ve Güney Lübnan'a kadar uzanan bölgelerde işgalci İsrail unsurları etnik temizlik stratejisini aralıksız sürdürüyor. Top, tüfek ve füzelerrin yanında iş makinalarıyla da etnik temizliğe devam eden katil İsrail, 23 Ekim'den beri kuşatma altında tuttuğu Batı Şeria'nın en büyük kenti El Halil'de taş üstünde taş bırakmıyor. Ailelerin zorla tahliye edileceği evlerin üzerine siyah bir X işareti konuluyor. Yıkılmayan evlere ise askerler yerleşerek onları askeri karakollara dönüştürdü.

10 GÜNDE BEŞBİN SÜRGÜN

Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Ajansı (UNRWA) verilerine göre, son on günde yaklaşık 5 bin Filistinli yerinden edildi ve ajans bunu uluslararası hukuka aykırı toplu cezalandırma olarak nitelendirdi. Mevcut operasyon, yıllardır süregelen yıkımların üzerine inşa ediliyor. İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne (OCHA) göre, 2009'dan 23 Ekim 2026'da kuşatmanın başlamasına kadar İsrail güçleri El Halil'de 2 bin 491 binayı yıktı ve 3 bin 534 Filistinliyi yerinden etti. C Bölgesi ve işgal altındaki Doğu Kudüs genelinde ise 2024'ten bu yana aylık ortalama yıkım sayısı önceki 15 yıla göre en az iki katına çıkmış durumda.

ETKİNLİKLER BİTSE DE DAYANIŞMA SÜRÜYOR

Filistin halkının özgürlük mücadelesine destek olmak, Gazze'de yaşananları unutturmamak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen "Filistin Dayanışma Günleri", dün gerçekleştirilen etkinliklerin ardından sona erdi. İstanbul Eminönü Meydanı'nda düzenlenen organizasyonun son gününde söyleşiler, konserler, çocuklara yönelik etkinlikler ve hafıza oyunları gerçekleştirildi.



KENTE GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

El Halil'de Filistinlileri iş yerlerini kapatmaya zorlayan İsrail güçleri, giriş çıkışları engelleyerek vatandaşların hareketini kısıtladı. İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kenti ve çevresindeki baskın, saldırı ve ablukasına 10 gündür sürdürüyor. Kentte yoğun şekilde konuşlanan işgalci İsrail unsurları yolların ve kent girişlerindeki kapıları tutuyor.



DEMİR DUVAR OPERASYONU

Okulları da yıkan işgalci unsurlar son olarak El Halil'deki Şa'ab el-Butum ilkokulunu yerle bir etti. UNRWA'nın Batı Şeria direktörü Roland Friedrich, El Halil'deki yıkımın İsrail'in 2025 başlarında Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin, Tulkarem ve Nur Şems mülteci kamplarındaki etnik yemizliği hatırlattığını kaydetti. UNRWA'ya göre, İsrail'in Ocak 2025'te başlattığı "Demir Duvar" operasyonu kapsamında Cenin, Tulkarem ve Nur Şems kamplarından 34 binden fazla Filistinli mülteci evleri yıkılarak yerinden edildi. Bu kamplardaki binalarının yarısından fazlasını yıkıldı.

BİRİ ÇOCUK 8 GAZZELİYİ DAHA KATLETTİLER

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda aralarında bir çocuğun da bulunduğu 8 Filistinli hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

KATİL NETANYAHU'YA GEÇİT YOK

İsrail ülkeyi yönetecek koalisyon arayışında. 27 Ekim'de yapılan genel seçim sonrası kördüğümün kaşandığı İsrail siyasetinde belirsizlik sürerken katil Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı muhalefet arayışı sürüyor. İsrail vatandaşı Filistinli milletvekili Ahmed Tıybi, seçimde 11 sandalye elde etmeyi başaran Ortak Liste'nin Gadi Eisenkot liderliğinde kurulacak bir koalisyon hükümetine dışarıdan destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Tıybi, "Bakanlık değil, değişim istiyoruz" dedi. Yashar Partisi lideri Eisenkot ise Arap partilerinin de desteğiyle meclis çoğunluğunu Netanyahu hükümetine karşı kullanacaklarını açıkladı. Öte yandan Tel Aviv'de toplanan binlerce gösterici, Netanyahu iktidarına son vermek amacıyla Arap partilerinin de yer alacağı ortak bir koalisyon hükümeti kurulması çağrısıyla gösteri düzenledi. Göstericiler, "Arap- Yahudi ortak hükümeti"ni destekleyen dövizler taşıdı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör