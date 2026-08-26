'El Nino' El Salvador'u vurdu: Ülkede "kırmızı alarm" ilan edildi

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Fernando Lopez, 20 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, El Salvador'un doğu ve kıyı bölgelerinin El Nino kaynaklı kasırga ve kuraklık dalgasının etkisiyle son aylarda üçüncü kez kuraklıkla karşı karşıya kaldığını ve eylül itibarıyla "fırtına tipi yağış dalgası" beklendiğini ifade etmişti.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) de son raporunda, El Nino'nun gelecek aylarda hızla güçlenerek şiddetini artıracağını ve bunun aşırı hava olayları ile doğal afet riskini artıracağını bildirmişti.