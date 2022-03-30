El Salvador Cumhurbaşkanı’ndan büyük tehdit! ‘Bedelini onlar ödeyecek!’

Bukele, hapiste olan çete üyelerinin hücrelerine kalıcı olarak kapatılması gibi katı önlemler alındığını belirtirken, "Son günlerde tutuklanan bin kişi dışında elimizde 16 bin tutuklu erkek var. Her şeylerine el koyduk, yemeklerini de karneye bağladık. Artık güneşi göremeyecekler" ifadelerini kullandı.