El Salvador Cumhurbaşkanı’ndan büyük tehdit! ‘Bedelini onlar ödeyecek!’

Dünyanın en yüksek cinayet oranlarına sahip ülkesi El Salvador, şiddetli çatışmalara ev sahipliği yapıyor. Ülke genelinde işlenen cinayetlerin büyük çoğunluğu çete savaşları nedeniyle gerçekleşirken, artan şiddet dalgası nedeniyle OHAL ilan edildi.
ÇETE SAVAŞLARI OHAL'İ GETİRDİ
Geçtiğimiz Cuma gününden bu yana 87 kişinin öldürüldüğü ülkede polis, ülkenin en büyük iki çetesi olan Mara Salvatrucha veya MS-13'ün, yaşanan cinayetlerden sorumlu olduğunu belirterek beş çete liderini yakaladı.
Pazar günü itibarıyla ise OHAL ilan edilen ülkede, polise kontrol noktaları ile ekstra durdurma ve arama yetkisi verildi.
Yaşanan şiddet olaylarının ardından ise Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'den oldukça şaşırtan bir açıklama geldi.
Oldukça sıra dışı bir paylaşımda bulunan Bukele, tutuklu bulunanların yanı sıra hala serbest bulunan çete üyelerine sert bir ültimatom verdi.
"ARTIK GÜNEŞİ GÖREMEYECEKLER"
Resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, gardiyanların cezaevinde tutuklu bulunan hükümlüleri yarı çıplak sürükleyip bahçede koşmaya zorladığı bir fotoğrafı kullanan Bukele, "Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder" mesajını verdi.
Bukele, hapiste olan çete üyelerinin hücrelerine kalıcı olarak kapatılması gibi katı önlemler alındığını belirtirken, "Son günlerde tutuklanan bin kişi dışında elimizde 16 bin tutuklu erkek var. Her şeylerine el koyduk, yemeklerini de karneye bağladık. Artık güneşi göremeyecekler" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada yayılan yarı çıplak mahkumların görüntüleri ise, büyük yankı uyandırdı. Amerika Kıtası İnsan Hakları Komisyonu'nun (IACHR) eski genel sekreteri Paulo Abrao, görüntülere eleştiri yağdırırken Bukele eleştirilere "Çeteleri güçlendirip ve onların kaynak, para, silah biriktirmelerine izin veren ateşkese sponsor olan sizlersiniz" yanıtını verdi.