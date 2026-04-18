El Salvador’da 12 yaşa müebbet

Çete şiddeti ile anılan El Salvador'da, suç işleyen 12 ila 18 yaş arasındaki çocukların müebbet hapse mahkûm edilmelerinin önü açıldı. Uygulama hak ihlali eleştirilerini tetikledi. Kötü hapishane koşulları ve insan hakları ihlalleriyle anılan El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele, çocuklara müebbet hapis cezası verilmesine olanak tanıyan bir yasayı onayladı. Buna göre; tecavüz, cinayet veya terör suçlarından yargılanan 18 yaşından küçük yaştaki kişiler müebbet hapse mahkûm edilebilecek. Latin Amerika ülkesinde cinayet, tecavüz ve terör suçlarından hüküm giyenlere müebbet hapis öngören anayasa değişikliği bu ayın başında kabul edilmişti. Daha önce azami hapis cezası 60 yıldı.