Elektrik gitti hayat durdu

Avrupa'da önceki gün öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık 15 saat süren elektrik kesintisi ulaşım, sağlık, bankacılık gibi birçok alanda hayatı felç etti. Başta İspanya ve Portekiz olmak üzere Avrupa'nın çeşitli bölgelerini etkileyen, elektrik kesintisi büyük oranda giderildi. Ancak, kesintinin sebebi tam olarak belirlenemedi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "tüm olası nedenlerin" analiz edildiğini kaydetti.

Bazı yetkililer kesintinin "nadir görülen bir atmosfer olayı" sonucu meydana geldiğini belirtti. BBC'de yer alan habere göre ise, Fransa ve İspanya arasındaki elektrik bağlantısındaki sorun, yaygın elektrik kesintisinde rol oynadı. Portekiz Başbakanı Luis Montenegro bir siber saldırı işareti olmadığını vurguladı. Kaosa yol açan tarihi kesintinin nedeni araştırılırken, Avrupa Birliği'nin (AB) 26 Mart'ta duyurduğu tartışmalara yol açan "72 saatlik" acil durum hazırlığı stratejisinde öngörülen; terörden doğal afetlere kadar her türlü duruma karşı hazırlıklı olunması konusunu bir kez daha gündeme getirdi.

Yeni stratejide söz konusu "hayatta kalma kiti"nin en az 3 gün bozulmayan yiyecek ve içme suyu, pille çalışan el feneri, yedek piller, taşınabilir güç kaynakları, radyolar, tıbbi malzemeler, hijyen kitleri, kimlik gibi temel belgeler, sıcak tutan giysiler, battaniyeler ve yerel acil durum irtibat listelerinden oluşması gerektiği aktarıldı. Avrupa Parlamentosu'ndaki aşırı sağcı milletvekilleri, AB Komisyonu'nu korku salıp savaş çığırtkanlığı yapmakla suçladı.