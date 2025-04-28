Elektriklerin kesildiği İspanya'da OHAL ilan edildi! Hükümet yönetimi devralacak
İspanya, Belçika, Fransa, Andorra ve Portekiz'de yaşanan elektrik kesintisinin nedeni hala tam olarak bulunamazken, Madrid yönetimi düğmeye bastı. İspanya İçişleri Bakanlığı, ülke çapındaki kesinti nedeniyle olağanüstü hal ilan etti. 3. seviye acil durum planına işaret eden İspanya Başbakanı Sanchez, 3 özerk bölgede hükümetin yönetimi devralacağını açıkladı.
Avrupa'da elektrik krizi baş gösterdi. İspanya, Belçika, Fransa, Andorra ve Portekiz'de ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandı. Kesintinin nedeni henüz tam olarak bulunamazken, metrolar boşaltıldı, çalışmayan lambalar nedeniyle trafik durdu. Ameliyatlara da ara verildi.
ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENİYLE İSPANYA'DA OHAL
Elektrik kesintisiyle ilgili ilk büyük karar İspanya'dan geldi. İspanya İçişleri Bakanlığı ülke genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildiğini açıkladı.
İSPANYA BAŞBAKANI SANCHEZ'DEN AÇIKLAMA
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise, ülkeyi ve Portekiz'i etkileyen elektrik kesintilerine neyin neden olduğunun henüz bilinmediğini belirtti. Başbakan Sanchez, başkent Madrid'deki La Moncloa Sarayı'nda ülkede öğlen saatlerinden bu yana yaşanan elektrik kesintisine ilişkin açıklamada bulundu. Kesintilere ilişkin spekülasyonlar konusunda halka uyarıda bulunan Sanchez, ülkesinde "elektrik krizi" ilan edildiğini söyledi.
"KESİNTİNİN NEDENİNİ HENÜZ BİLMİYORUZ"
Sanchez, elektrik kesintisinin sebebinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Bu kesintinin nedenlerine ilişkin henüz kesin bir bilgiye sahip değiliz. Hiçbir varsayımı göz ardı etmiyoruz, kesintinin sebeplerini öğreneceğiz." diye konuştu.
ACİL DURUM PLANI DEVREYE GİRİYOR
Özerk yapıya sahip İspanya'da yerel yönetimlerin idarelerini merkezi hükümete devrettiği 3. seviye acil durum planına işaret eden Sanchez, Andalucia, Extremadura ve Madrid bölgesinin bu planı talep ettiklerini söyledi.
HÜKÜMET, 3 ÖZERK BÖLGEDE YÖNETİMİ DEVRALACAK
Sanchez, " Hükümet, beklendiği üzere talebinizi kabul etti ve 3 özerk bölgede yönetimi devralacak. Diğer özerk bölgelerin istemesi durumunda hükümet bunu kabul edecek." dedi.Başbakan Sanchez, güvenlik güçlerinin sokaklarda etkisini arttırdığını belirterek, "Şu anda herhangi bir güvenlik sorunu bulunmamaktadır." dedi.
Hastanelerin ve sağlık merkezlerindeki jeneratörlerin sorunsuz bir şekilde çalıştığını ifade eden Sanchez, hava, yol ve deniz ulaşımının etkilendiğini ancak eski haline dönmesi için çalışmalara devam edildiğini aktardı. Sanchez, elektrik kesintisi devam ederken seyahatlerin en aza indirilmesi çağrısı yaparak, yalnızca resmi bilgilere uyulması gerektiğine dikkati çekti.