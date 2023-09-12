Elektrikli araç bir anda kül aldı! 5 araba alev alev yandı

Avustralya'da Sydney Havalimanı otoparkında, elektrikli aracın lityum-iyon bataryasının alev alması sonucu çıkan yangında 5 araba kül oldu.

ABC News'in haberine göre, Sydney Havalimanı otoparkında çıktığı bildirilen yangına, Yeni Güney Galler (NWS) eyaleti itfaiye ve kurtarma ekipleri ile havalimanı kurtarma ekipleri müdahale etti.