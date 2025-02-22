Eli kanlı Netanyahu’dan Filistinlinin evine baskın

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bazı subaylarla birlikte işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir Filistinlinin evine baskın düzenledi.

Bu skandala ilişkin görüntüleri yayımlayan İsrail devlet televizyonu KAN, "Netanyahu, Bat-Yam'daki patlamaların ardından Tulkerim Mülteci Kampı'nda saha turu gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir Filistinlinin evine baskın düzenledi.