Eli kanlı Netanyahu’dan Hamas Heyeti’ne bir saldırı tehdidi daha!
Soykırım devletinin eli kanlı lideri Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hamas Heyeti’ne bir saldırı tehdidinde daha bulundu. Netanyahu paylaşımında, “Onlardan kurtulmanın" İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ve savaşın sona ermesini sağlayacak” ifadelerine yer verirken, İsrail basını Netanyahu’nun bu açıklamasının saldırının başarısız olduğunu kabul ettiği şeklinde yorumladı.
Netanyahu, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Katar'da yaşayan Hamas liderlerinin Gazze halkını düşünmediğini öne sürdü.
İSRAİL BASINI: NETANYAHU BAŞARISIZLIĞI KABUL ETTİ
Hamas heyetini ateşkes girişimlerini önlemekle suçlayan Netanyahu, "onlardan kurtulmanın" İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ve savaşın sona ermesini sağlayacağını iddia ederek bir kez daha saldırıyla tehdit etti. İsrail basını, Netanyahu'nun açıklamasını, Doha'da Hamas müzakere heyetine düzenlenen saldırının başarısız olduğunu kabul ettiği şeklinde yorumladı.
NE OLMUŞTU?
İsrail ordusu 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.