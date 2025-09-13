Eli kanlı Netanyahu’dan Hamas Heyeti’ne bir saldırı tehdidi daha!

İSRAİL BASINI: NETANYAHU BAŞARISIZLIĞI KABUL ETTİ

Hamas heyetini ateşkes girişimlerini önlemekle suçlayan Netanyahu, "onlardan kurtulmanın" İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ve savaşın sona ermesini sağlayacağını iddia ederek bir kez daha saldırıyla tehdit etti. İsrail basını, Netanyahu'nun açıklamasını, Doha'da Hamas müzakere heyetine düzenlenen saldırının başarısız olduğunu kabul ettiği şeklinde yorumladı.