Elif Eralp saldırılara karşı bakana dava açtı
Almanya'da, başkent Berlin'de zafer kazanan Sol Parti'nin eyalet başbakanı adayı Elif Eralp ve partisine yönelik karalama kampanyaları ile ilgili tartışmalar sürüyor. Eralp ve partisinin Berlin teşkilatı, İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt hakkında suç duyurusunda bulundu. Eralp'in avukatı yaptığı açıklamada, suç duyurusunun gerekçesini Dobrindt'in, ZDF televizyonunda yayımlanan programda Eralp'i Yahudi karşıtı (antisemit) olarak nitelendiren bir ifadeyi benimsemesi olarak gösterdi. Prigge, söz konusu ifadenin Alman Ceza Kanunu kapsamında "iftira" ve "hakaret" suçlarını oluşturduğunu ifade etti.
Haber Girişi