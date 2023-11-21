Ellerinizde bebek kanı var

İnisiyatifi, Üsküdar Meydanı'nda İsrail'in Gazze'de katlettiği çocuklara dikkati çekmek için "Filistinli Çocuklar İçin Yürü" sloganıyla eylem düzenledi.Los Angeles kentindeki İsrail Büyükelçiliği önünde, "Ellerinizde kan var" mesajıyla bir protesto düzenledi. Elçiliğinin camları kana bulandı.başkenti Roma'da gerçekleştirilen bir etkinlikle katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli çocuklar anıldı.Filistin hassasiyetini artırmak için anlamlı bir sosyal deney yapıldı. Filistinli bebeklere ait fotoğraflar, yanında bir not ile yaprakların altına gizlendi. Hoparlör ile de ağlama sesleri verildi. Sesleri duyanların durumu fark ettiğinde verdiği tepki ise kameraya kaydedildi.geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, "Gazze'de çocukların Holokost'una tanık oluyoruz. Bu acımasız ve korkunç çocuk soykırımı derhal durdurulmalı" dedi.