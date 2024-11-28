Elon Musk ABD’de işleri değiştiriyor! Yaz saati uygulaması planını duyurdu: En büyük dileğim bu!

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın en yakınındaki isimlerden biri olan, sosyal medya devi X'in sahibi, dünyanın en zengin insanı Elon Musk, çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.
Trump'ın Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin Hükümet Verimliliği Bakanlığını yöneteceğini açıklamasının ardından gözler, Musk'ın atacağı adımlardaydı. Musk'ın planının ilk adımı ise "yaz saati uygulaması" oldu.
TASARRUF İÇİN BÜYÜK ADIM
Musk, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda yaz-kış saati uygulamasının kaldırılması gerektiğini savundu. Konuya ilişkin bir anketi yanıtlayan Musk, "Halk şu sinir bozucu saat değişikliklerini ortadan kaldırmak istiyor gibi görünüyor!" ifadelerini kullandı. Bir başka X kullanıcısının "Siz bu uygulamayı sonlandırmak ister misiniz?" sorusuna ise "Evet" yanıtını vererek yaz saati uygulamasının kaldırılacağının sinyali verdi.
TÜRKİYE 2016 YILINDAN BU YANA UYGULUYOR
Türkiye, yaz-kış saati uygulamasını kalıcı olarak kaldırması ve bu uygulamaydan sağladığı tasarrufla dünya çapında dikkat çekmişti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama kalıcı yaz saati uygulamasının başladığı Ekim 2016 ile Mart 2024 tarihleri arasında yaklaşık 20 milyar lira karşılığı olan 11,252 milyar kilovatsaat (kWh) enerji tasarrufu sağlandığını bildirmişti.