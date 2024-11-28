Elon Musk ABD’de işleri değiştiriyor! Yaz saati uygulaması planını duyurdu: En büyük dileğim bu!

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın en yakınındaki isimlerden biri olan, sosyal medya devi X'in sahibi, dünyanın en zengin insanı Elon Musk, çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

Trump'ın Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin Hükümet Verimliliği Bakanlığını yöneteceğini açıklamasının ardından gözler, Musk'ın atacağı adımlardaydı. Musk'ın planının ilk adımı ise "yaz saati uygulaması" oldu.