Elon Musk, AfD’nin seçim toplantısına katıldı

MUSK VE AVRUPALI AŞIRI SAĞCI SİYASETÇİLERİN İLİŞKİSİ

ABD'li milyarder Musk, son dönemde Avrupa'da aşırı sağcı siyasi çevrelere destek verdiği gerekçesiyle adından söz ettiriyor.

Musk, daha önce de sahibi olduğu X platformunda AfD partisinin Eş Başkanı Weidel ile canlı yayın yapmıştı.

Avrupalı liderler ise Musk'ı iç işlerine müdahale etmekle suçlamıştı.

AP milletvekillerinden bir kısmı ise Musk'ın sosyal medyada aşırı sağı öven paylaşımlarına karşı AB'yi harekete geçmeye çağırmıştı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz AA'ya verdiği röportajda, Musk'ı eleştirerek "yeni edindiği medya gücünü tüm dünyaya müdahale etmek için kullanıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu..

Scholz, Musk'ın aşırı sağcı partller lehine olan partizanlığının kendisini üzdüğünü belirterek, "Bu, Avrupa'da demokrasiyi ve bir arada yaşamayı tehlikeye atıyor." ifadelerini kullanmıştı.