Elon Musk harita paylaştı: Avrupa ölüyor

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya sitesi X'ten Avrupa kıtasıyla ilgili dikkat çeken bir uyarı yaptı. Musk, Avrupa'daki doğurganlık oranını gösteren bir haritayı paylaşarak "Avrupa ölüyor" uyarısında bulundu. Haritaya göre Avrupa'da şu anki nüfusun sabit kalması için ülkelerin kadın başına 2.1 bebek doğum oranına ihtiyacı var. Ancak oranlar kritik eşiklerde. Malta ve İspanya en düşük doğurganlık oranına sahip ülkeler olurken toplam doğurganlık hızı 2022 yılında binde 1.63 olan Türkiye, AB üyesi ülkeler arasında 5'inci sırada yer aldı.