Elon Musk İstanbul’un Fethi mesajı! Sosyal medya ayağa kalktı…

Çok sayıda Türk kullanıcı Musk'ın paylaşımına yorum yaparken, paylaşımın zamanlaması ise dikkat çekti.

Musk'ın bu paylaşımı çok sayıda yorum alırken, çoğu kullanıcı paylaşımın ne anlama geldiği hakkında tartışmaya düştü. Bazı kullanıcılar ise paylaşımı tarihi olaylara ve siyasete yorarken, çok sayıda Türk kullanıcı da Musk'ın tweetine yanıt verdi.