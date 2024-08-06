Elon Musk kararını verdi: X’in San Francisco’daki merkez ofisi kapanıyor

MUSK MERKEZLERİ TAŞIYOR

Elon Musk, temmuzda, SpaceX ve X firmalarının merkezlerini California'dan Texas'a taşıyacağını açıklamıştı. Musk'ın kararı, California Valisi Gavin Newsom'ın, eyaletteki öğretmenlerin, çocuğun izni olmadan cinsiyet yönelimi bilgilerinin ebeveynleriyle paylaşmasını yasaklayan yasayı imzalamasının ardından gelmişti.

Bu ve bundan önceki pek çok yasanın hem aileleri hem de şirketleri tehdit ettiğini açıklayan Musk, bu tür yasaların, çocuklarını korumak isteyen aile ve şirketleri California'yı terk etmeye zorlayacağını önceden Newsom'a belirtmiş olduğunu aktarmıştı.