Elon Musk, Kırım’a saldırıyı önlemiş

ABD'li milyarder işadamı Elon Musk'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'na dahil olduğu ortaya çıktı. CNN'in haberine göre Musk, Ukrayna'nın Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'a yönelik insansız hava saldırısını saldırısını durdurmak için kendi şirketi olan Starlink uydularının iletişimini kesti. Haberdeki detaylar Walter Isaacson tarafından yazılan ve satışına 12 Eylül'de başlanacak olan 'Elon Musk' biyografisine dayandırıldı. Kitapta Musk'ın Starlink mühendislerine 'hizmeti kapatın' emrini, Rusya lideri Vladimir Putin'in Kırım'a yönelik bir saldırıya nükleer silahlarla karşılık vermesinden duyduğu endişe nedeniyle verdiği iddia edildi.