Elon Musk zorladıkça roketleri patlıyor

SPACEX, Starship'in gerçekleştirdiği test uçuşu sırasında parçalandığını duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, gökyüzünde enkaz parçaları görüldü. SpaceX tarafından Teksas'taki Boca Chica üssünden gerçekleştirilen Starship roketinin test uçuşu başarısızlıkla sonuçlandı. Kalkıştan yaklaşık sekiz dakika sonra roketin üst kısmıyla iletişim kesildi ve araç havada parçalandı.

SpaceX CEO'su Elon Musk, testin ardından yaptığı açıklamada, "Başarı garantili değil, ancak eğlence kesin" ifadelerini kullandı. Patlamadan önce Starship'in Meksika Körfezi'ni yakınlaştırması ve Hint Okyanusu'nda kendini imha etmeden önce alıştırma olarak 10 kukla uydu bırakması gerekiyordu.

Şirketten yapılan açıklamada, yeni ve geliştirilmiş uzay aracının motorlarının yükseliş sırasında devre dışı kaldığı ve SpaceX ekibinin mürettebatsız araçla temasını kaybettiği belirtildi. Musk'ın daha önce de Starship yolcu gemisini taşıyan roketi çekirdek kademeden ayrılamadığı için infilak etmişti