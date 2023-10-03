Elon Musk’a şoke eden suçlama! ‘Onun yüzünden tacize uğradım!’

California'dan bir kişi, X sosyal medya platformunda paylaşılan bir gönderide kendisini "Proud Boys" isimli aşırı sağcı gruptan biri gibi gösterdiği gerekçesiyle Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'a "karalama" davası açtı.

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Davayı açan California'dan 22 yaşındaki Ben Brody, yanlışlıkla Proud Boys grubu üyelerinden biri olarak tanımlandığı X platformunda yayımlanan videolardaki kişinin kendisi olmadığını belirtti.