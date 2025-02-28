Elon Musk’ın başında olduğu DOGE çalışanları yargılanıyor

ABD'de bir federal yargıç, Elon Musk'ın sorumlu olduğu Hükümet Verimliliği Departmanından (DOGE) yetkililerin ifade vermesini talep etti.

Davacılar, DOGE personelinin Çalışma Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı ve Tüketici Finansal Koruma Bürosu sistemlerine erişiminin engellenmesini istedi. DOGE personelinin federal hükümet çalışanlarına ait kişisel bilgileri ve diğer hassas kayıtları içeren çok sayıda federal kurumun veri sistemine erişim sağladığını belirten davacılar, bu durumun federal yasaları ihlal ettiğini savundu.

Yargıç John Bates, konuya ilişkin DOGE ekibinden, Çalışma Bakanlığından, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığından ve Tüketici Finansal Koruma Bürosundan yetkililerin ifadesini talep etti. Bates, yetkililerin ifade süresini toplam 8 saatle sınırlandırdı.

BİNLERCE ÇALIŞANININ İŞİNE SON VERİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, "federal bürokrasi ve israfı azaltmak" yönünde politikalar benimseyeceğini duyurmuş, bu kapsamda kurulan Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başına milyarder iş insanı Elon Musk getirilmişti.

Trump'ın talimatı ve DOGE'nin başındaki Musk'ın çalışmalarıyla federal kurumlarda görev yapan binlerce kişinin işine son verilmişti. ABD'de federal mahkeme, DOGE'nin federal kurumlardaki veri sistemlerine erişmesini ve çalışanlarını işten çıkarmasını engelleme talebiyle açılan davayı reddetmişti.