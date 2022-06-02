Elon Musk’tan açık tehdit! ‘Artık kabul edilemez!’

Tesla CEO'su Elon Musk, çalışanlarına yönelik tehdidiyle gündeme oturdu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle dünyanın dört bir yanında yaygınlaşan uzaktan çalışma sistemi, Tesla'da da benimsenmişti.

"YA 40 SAAT ÇALIŞIN YA DA KOVULMAYI GÖZE ALIN"

Salgının kontrol altına alınmasıyla birçok şirket, çalışanların haftada iki, üç gün ofise gittiği hibrit sisteme geçti. Benzer bir sistemi Tesla'da da uygulamaya sokmak isteyen Musk, çalışanlarına "uzaktan çalışma artık kabul edilemez" başlıklı bir e-postayla ofise dönüşü zorunlu tuttu.

Musk, şirketteki üst düzey personele gönderdiği e-posta ile ofiste haftada en az 40 saat çalışmadıkları takdirde kovulacaklarını söyledi.