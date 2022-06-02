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Giriş Tarihi: 2.6.2022 11:27 Son Güncelleme: 2.6.2022 11:32

Elon Musk’tan açık tehdit! ‘Artık kabul edilemez!’

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Elon Musk’tan açık tehdit! ‘Artık kabul edilemez!’

Son dönemlerde Twitter’a yönelik satın alım hamleleriyle dünya gündeminden düşmeyen Tesla ve Space X’in CEO’su Elon Musk bu kez çalışanlarına yönelik sözleriyle kendinden söz ettirdi. Koronavirüs pandemisi sırasında Tesla çalışanlarını uzaktan çalışma sistemine geçiren Musk, çalışanlarını geri çağırdı. Uzaktan çalışma sisteminden hoşlanmadığı söylenen Musk, çalışanlarını kovmakla tehdit etti.

Tesla CEO'su Elon Musk, çalışanlarına yönelik tehdidiyle gündeme oturdu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle dünyanın dört bir yanında yaygınlaşan uzaktan çalışma sistemi, Tesla'da da benimsenmişti.

"YA 40 SAAT ÇALIŞIN YA DA KOVULMAYI GÖZE ALIN"

Salgının kontrol altına alınmasıyla birçok şirket, çalışanların haftada iki, üç gün ofise gittiği hibrit sisteme geçti. Benzer bir sistemi Tesla'da da uygulamaya sokmak isteyen Musk, çalışanlarına "uzaktan çalışma artık kabul edilemez" başlıklı bir e-postayla ofise dönüşü zorunlu tuttu.

Musk, şirketteki üst düzey personele gönderdiği e-posta ile ofiste haftada en az 40 saat çalışmadıkları takdirde kovulacaklarını söyledi.

Uzaktan çalışma konusundan hoşlanmadığı bilinen Musk, "Uzaktan çalışmak artık kabul edilemez" başlıklı bir notta Musk, "40 saat ofisten çalışma, fabrika çalışanlarından istediğimizden daha az" ifadelerini kullandı.

Tesla'dan çalışanlara gönderilen notla ilgili henüz bir açıklama gelmezken Musk'ın konuyla ilgili yorumu da olay yarattı. Twitter üzerinde Musk'a uzaktan çalışma hakkındaki fikirlerini soran bir kullanıcıya Musk, "Başka bir yerde çalışıyor gibi yapmalılar" yanıtını verdi.

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Elon Musk’tan açık tehdit! ‘Artık kabul edilemez!’
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